РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 фев. В микрорайоне Салтыковка Балашихи задержали уроженца одной из республик Средней Азии, его подозревают в краже ювелирных изделий, коллекционных монет, мобильного телефона и наушников, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что из его квартиры, расположенной в доме на улице Мирской проезд, похищены ювелирные изделия, коллекционные монеты, мобильный телефон и наушники общей стоимостью 330 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 35-летний уроженец одной из республик Средней Азии по подозрению в совершении данного преступления. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.