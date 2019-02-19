РИАМО - 19 фев. Из-за анонимного сообщения о бомбе из торгового комплекса «Савеловский» в столице эвакуировали несколько тысяч человек, сейчас в комплекс никого не пускают, сообщил РИАМО представитель отдела маркетинга комплекса.

«Около 10 минут назад на почту пришло сообщение о том, что в комплексе якобы заложена бомба. На данный момент проходит эвакуация всего торгового комплекса. Это 4 тысячи сотрудников и несколько тысяч посетителей. В данный момент никого не пускаем, ждем приезда полиции и МЧС», - сказал собеседник.

Ранее в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве опровергли информацию об эвакуации посетителей из-за сообщения о минировании.