РИАМО - 19 фев. Международный аэропорт «Шереметьево» открыл прием заявок на участие в ежегодной программе «Секретный пассажир», которая позволяет изучить мнения респондентов на всех этапах прохождения пред- и послеполетных формальностей и улучшить сервис в соответствии с ожиданиями клиентов и международными стандартами, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Стать «тайными агентами» могут граждане России и других государств, достигшие 18 лет. Отдельный чек-лист разработан для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для регистрации в программе необходимо заполнить заявку на участие, размещенную на сайте, и направить по адресу mp@svo.aero», – говорится в сообщении.

Согласно условиям, чем больше чек-листов заполнит пассажир, тем более высоки его шансы на победу в программе. Заполненный чек-лист направляется вместе с копией посадочного талона не позднее 14 дней со дня перелета. Программа действует до 6 декабря 2019 года.

Первым десяти участникам, приславшим не менее 35 чек-листов, вручается именная карта на бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропорта на следующий календарный год.

Участникам, приславшим не менее 25 чек-листов, и респондентам с ограниченными возможностями здоровья, направившим не менее пяти чек-листов, вручаются именные поощрительные сувениры.

С 2018 года в чек-лист добавлены такие новые позиции, как атмосфера в аэропорту, аккаунты аэропорта в социальных сетях и каналы в популярных мессенджерах.

Согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG, «Шереметьево» по итогам 2018 года признан мировым лидером по пунктуальности в категории Major Airports – аэропортов с годовым объемом вылетающих пассажиров от 20 до 30 миллионов человек.