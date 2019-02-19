РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 фев. Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей Балашихи и Реутова на трезвость, рейды начались 18 февраля и продлятся до 24 февраля, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение ДТП, совершенных пьяными водителями.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений ПДД с 18 по 24 февраля сотрудники ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» на территории городских округов Балашиха и Реутов проводят профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на выявление признаков состояния опьянения», – говорится в сообщении.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.