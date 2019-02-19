РИАМО - 19 фев. Столичный сервис оповещений «Мосробот.Бизнесу» в феврале запускает пилот проекта, цель которого – автоматизировать сбор и анализ предложений от потенциальных поставщиков медицинских препаратов и определение конкурентных цен на их закупку для медучреждений мегаполиса, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий.

«В период пилота около 300 компаний, ранее поставлявших медпрепараты, будут получать email-приглашения со ссылками на онлайн-формы для сбора коммерческих предложений. Сервис будет сопоставлять код из классификатора госзаказа (КПГЗ) нового запроса от ведомства и коды, по которым поставщик ранее поставлял продукцию, а также использовать Единый справочник лекарственных препаратов (ЕСЛП). Таким образом будут направлены только релевантные запросы. По итогам пилота список получателей будет расширен за счет компаний, ранее не сотрудничавших с городом», – отмечается в сообщении.

Пилот запущен в рамках дорожной карты по информационному сопровождению проведения заявочной и закупочной кампаний на лекарственные препараты, медицинские изделия и медицинское оборудование медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы на 2018 и 2019 годы, а также контроля товародвижения (исполнения Государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий).

В материале отмечается, что предполагается интеграция с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ). Проект реализуется при участии департамента по экономической политике и развитию города Москвы и департамента здравоохранения города Москва.

«Мосробот.Бизнесу» – универсальный городской сервис оповещений для бизнеса, алгоритм которого позволяет реализовывать отдельные микросервисы на базе email и веб-технологий от департамента информационных технологий города Москвы.