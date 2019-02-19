РИАМО – 19 фев. В подмосковных лесах убрали все поврежденные короедом-типографом и огнем деревья, сообщил журналистам во вторник председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

«В прошлом году мы говорили, что закончим работу по разбору короедников и пожаров 2010-2011 года. Сегодня можно сказать смело, что эта работа завершена. Все короедники, которые требовали сплошной рубки, вырублены», – отметил Советников.

Ранее он заявил, что в лесах Московской области в 2019 году планируют убрать древесные остатки на территории около 3 тысяч гектаров.