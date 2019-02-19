РИАМО - 19 фев. В городском округе Истра на площадке Корпоративного университета Сбербанка состоялась торжественная церемония открытия второго регионального полуфинала по Центральному федеральному округу в рамках очного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018 – 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы, наставник конкурса Сергей Собянин, генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги», наставник конкурса Олег Белозеров, кинорежиссер, член Наблюдательного совета конкурса Павел Лунгин и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«В течение двух основных дней этого полуфинала – 19 и 20 февраля – конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества в оценочных мероприятиях. А 21 февраля будут подведены итоги и определены финалисты. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи», – говорится в сообщении.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители – еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

Собянин посвятил свое выступление возможностям больших городов.

«Мы с вами находимся не по разные стороны баррикад, мы – две стороны одной медали. Успешные талантливые люди и город, они не могут существовать друг без друга. Поэтому еще раз хотел вам сказать слова искренней признательности за то, что вы сделали шаг, чтобы сделать свою судьбу интересной, динамичной, полезной для людей, беря ответственность и за свою судьбу, и за судьбу многих и многих, создавая новое пространство вокруг себя, создавая предприятия, финансовые потоки, качество жизни. Я надеюсь, что Москва и вы будете идти рука об руку», – заявил Собянин.

Белозеров среди важных достоинств конкурса назвал возможность знакомства наставников, руководителей крупных компаний с высокопотенциальными управленцами. Глава РЖД поделился с участниками своим опытом наставничества.

«Я являюсь наставником двух ребят из предыдущих «Лидеров», и для меня это взаимное обогащение. Я с удовольствием делюсь своим опытом, но и многое беру от моих коллег, моих наставляемых. Каждый из вас обладает специфичным набором компетенций. Потратьте это время на то, чтобы как можно больше пообщаться друг с другом, и вы уже станете богаче, умнее», – посоветовал он полуфиналистам.

Лунгин подчеркнул необходимость проведения конкурса в связи с тем, что «есть некоторый застой в управленческом звене России», «принимается много неэффективных, бюрократических решений».

«Единственное, как можно сломать этот бюрократический лед, сковывающий инициативу, это, конечно, приходом новых людей, которые не боятся быть непохожими, которые не боятся жить по-своему, которые не боятся принимать решения», – пояснил кинорежиссер.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.