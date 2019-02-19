РИАМО - 19 фев. Открытый общественный парк площадью 4 гектара появится на территории Бадаевского пивоваренного завода в рамках проекта редевелопмента Capital Group, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Около отреставрированных и восстановленных корпусов завода появятся прогулочная территория, места для отдыха и спорта. В парке обустроят пешеходные и беговые дорожки, площадки для детей и пространства для активного отдыха.
Благодаря появлению открытого парка на территории все желающие смогут ближе познакомиться с отреставрированным и восстановленным архитектурным ансамблем, а жители района получат благоустроенное пространство для прогулок.
В марте 2018 года Capital Group представила концепцию развития территории Бадаевского пивоваренного завода площадью 6 гектаров. В рамках проекта исторически ценные части 1 и 3 строений будут отреставрированы, а утраченное 2 строение будет восстановлено – для возврата городу архитектурного ансамбля XIX века.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии