РИАМО - 19 фев. Открытый общественный парк площадью 4 гектара появится на территории Бадаевского пивоваренного завода в рамках проекта редевелопмента Capital Group, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Около отреставрированных и восстановленных корпусов завода появятся прогулочная территория, места для отдыха и спорта. В парке обустроят пешеходные и беговые дорожки, площадки для детей и пространства для активного отдыха.

«Богатая история локации стала ключевым вектором, определившим архитектурную концепцию редевелопмента территории Бадаевского пивоваренного завода. Одной из приоритетных задач при разработке проекта для нас было возвращение ансамблю Бадаевского пивоваренного завода аутентичного исторического облика, обеспечение визуальной проницаемости со стороны набережной и открытие доступа на территорию завода», — говорится в сообщении.

Благодаря появлению открытого парка на территории все желающие смогут ближе познакомиться с отреставрированным и восстановленным архитектурным ансамблем, а жители района получат благоустроенное пространство для прогулок.

В марте 2018 года Capital Group представила концепцию развития территории Бадаевского пивоваренного завода площадью 6 гектаров. В рамках проекта исторически ценные части 1 и 3 строений будут отреставрированы, а утраченное 2 строение будет восстановлено – для возврата городу архитектурного ансамбля XIX века.