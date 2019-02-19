РИАМО - 19 фев. У мужчины в подмосковных Химках угнали Toyota RAV4, полиция ведет розыск автомобиля и преступника, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне утром в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1984 года рождения с заявлением о том, что в Химках на улице Германа Титова неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 1,8 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.