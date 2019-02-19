РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 фев. У жительницы Королева мошенник вымогал 4 миллиона рублей, подмосковные полицейские задержали подозреваемого, сообщается на сайте УМВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев обратилась 30-летняя местная жительница с заявлением о вымогательстве у нее денежных средств. Сумма ущерба составила 4 миллиона рублей.

«Установлено, что в 2016 году потерпевшая начала общаться на сайте знакомств с мужчиной, который впоследствии стал требовать у нее денежные средства за нераспространение в интернете ее фотографий и видео интимного характера. Полицейскими по подозрению в совершении противоправного деяния установлен и задержан ранее судимый 28-летний житель Ногинского района», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Вымогательство».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.