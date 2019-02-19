РИАМО – 19 фев. Ученика одного из московских колледжей задержали по подозрению в убийстве гражданина Киргизии и двух нападениях с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщает «Интерфакс».

«Задержан несовершеннолетний юноша 2001 года рождения, проживающий в подмосковном Орехово-Зуеве, студент Промышленного экономического колледжа. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (убийство) и 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – сказал собеседник агентства.

По его словам, юноша подозревается в убийстве гражданина Киргизии в конце января 2019 года на юго-западе Москвы, погибшего от не менее чем восьми ножевых ранений.

Молодой человек на допросе сознался, что также причастен к двум случаям причинения тяжкого вреда здоровью.

Официального подтверждения этой информации пока не имеется.