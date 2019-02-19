РИАМО – 19 фев. В «Доме на Брестской» 20 февраля открывается выставка «Москва-река», ее будет сопровождать экспозиция реализованных на данный момент проектов, связанных с рекой и ее притоками, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«С 20 по 28 февраля выставка «Москва-река» пройдет в «Доме на Брестской». На выставке во всех деталях расскажут о преображении главной водной артерии столицы. Проекты, представленные на выставке, призваны раскрыть потенциал прибрежных территорий. Сегодня это особенно интересно, поскольку на наших глазах неэффективные промзоны уходят в прошлое, и Москва получает новые центры притяжения с современными кварталами, «умным» производством и рекреационными зонами», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он дополнил, что «Москва-река» – одна из самых ожидаемых экспертным сообществом выставок «Дома на Брестской» этого года.

«Февраль выбран в качестве времени проведения выставки не случайно: в этот период начинается активная работа по подготовке к запуску навигации, по поручению мэра столицы проектными институтами ведутся доработки концепций благоустройства набережных, строители готовятся к весенне-летней страде», – уточнил Левкин.

Так, протяженность берегов Москвы-реки в пределах города составляет 160 километров, реконструированы по новым правилам в ближайшие годы будут 70 из них.

«Еще совсем недавно большая часть береговой линии была недоступна или некомфортна для горожан. Это были либо оживленные автотрассы, либо заросшие берега, либо и вовсе закрытые промышленные зоны. Новые набережные проектируются по новым правилам – дорога отступает от воды, уступая место пространству для людей», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Выставку «Москва-река» будет сопровождать экспозиция реализованных на данный момент проектов, связанных с рекой и ее притоками. А на втором этаже зала интерактивной карты Москвы разместится фотоэкспозиция «Аристократы морей», покорившая не только Россию, но и многие европейские города.

«Фотовыставку за два года уже посетили более 300 тысяч человек, жители и гости столицы смогут посетить фотовыставку совершенно бесплатно», – подчеркивается в материале.

Для выставки «Москва-река» специалисты «Мосстройинформ» подготовили обширную деловую программу, участие в которой подтвердили федеральные министерства и агентства, столичные департаменты и учреждения, эксперты и специалисты в области градостроительства, транспорта, экологии, а также краеведы и историки.

После официального открытия, которое состоится в зале интерактивной карты Москвы 20 февраля, эксперты соберутся на форум, чтобы обсудить роль Москвы-реки в жизни столицы.

«Гости «Дома на Брестской» увидят уникальные кадры реки и ее берегов, снятых с помощью беспилотника. Инициативные жители расскажут, как их идеи были реализованы при благоустройстве прибрежных территорий, а представители девелоперов и архитектурных бюро – о проектировании с учетом присутствия реки. Кроме того, будет затронута тема притоков реки.

В этот же день будут реализованы итоги голосования, прошедшего в проекте «Активный гражданин»», – перечисляется в сообщении.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов заявил, что по содержанию выставки «Москва-река» проводилось голосование в проекте «Активный гражданин».

«На наш призыв откликнулись почти 200 тысяч респондентов. Большинство из них отдали свой голос за тему «Реорганизация промзон, прилегающих к Москве-реке». Итоги голосования в «Активном гражданине» мы реализуем в виде отдельной сессии. Приглашенные эксперты обсудят, как на депрессивных территориях будет возрождаться жизнь и как это отразится на главной водной артерии города», – заверил он.

Главной темой второго дня выставки станет межрегиональная интеграция, обеспечиваемая Москвой-рекой. О том, как от этих связей может улучшиться туризм и экологическая обстановка в мегаполисе, узнаете 21 февраля. Начало – с 11:00.

«Завершится деловая программа выставки 26 февраля конференцией «Лучшие практики организации проектов на реке», которая пройдет совместно с ФГУП «Канал имени Москвы». Учреждение выступает стратегическим партнером выставки. Безопасность водных объектов, «зеленая» генерация на реке, инженерные сооружения, организация зон отдыха, транспортные и экологические проекты, рациональное водопользование – эти темы и не только будут затронуты на конференции», – резюмируется в материале.

Вход на все мероприятия выставки станет свободным.