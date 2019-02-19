РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 фев. Власти Королева готовят исковое заявление в суд с требованием обязать РЖД привести в нормативное состояние подземный переход на станции «Подлипки Дачные», сообщил на оперативном совещании глава города Александр Ходырев.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под руководством главы города Александра Ходырева. На совещании участники обсудили работу в системе «Добродел», ремонт подъездов, обращения жителей и реализацию программы «Безопасный регион».

«РЖД не исполняет своих обязательств. Не отремонтированы ступени, не везде сделаны перила и не установлена ветрозащита на выходах на платформу. Администрация готовит исковое заявление в суд с требованием обязать РЖД привести в нормативное состояние подземный переход на станции «Подлипки Дачные», – сказал Ходырев.

Он добавил, что разобранный и неконтролируемый наземный переход стал еще опаснее, а РЖД не принимает никаких мер по обеспечению безопасности жителей.

Периодически сотрудники РЖД заваривают забор, но неизвестные его снова открывают, настилы на наземном переходе сняли, обслуживать перестали. Жители продолжают жаловаться на плохое состояние подземного перехода, неудобные спуски для людей с ограниченными возможностями и плохую уборку снега со ступеней.