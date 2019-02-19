«Участок 1: улица Ильинка от Старой площади до Красной площади. Участок 2: Рыбный переулок от улицы Ильинка до улицы Варварка. Участок 3: Большой Черкасский переулок от Малого Черкасского переулка до улицы Ильинка. Участок 4: Малый Черкасский переулок от Большого Черкасского переулка до Новой площади», – отмечается в сообщении.