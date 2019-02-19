РИАМО - 19 фев. Арбитражный суд Москвы вынес постановление оштрафовать клинику Елены Малышевой за нарушения лицензионных требований при пластической хирургии, передает РБК.

Проверку провел Росздравнадзор по столице. Решение суда опубликовано в картотеке Арбитражного суда.

«Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Росздравнадзор среди прочего обнаружил, что в кабинете пластического хирурга не было необходимого оборудования, а у одного из сотрудников – необходимого стажа», – говорится в сообщении.

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