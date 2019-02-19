РИАМО - 19 фев. Сведения в отношении компании «Медпроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условия заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГУ «Московское областное региональное отделение фонда социального страхования Российской федерации», в отношении ООО «Медпроект» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку цифровых сигнализаторов звук с вибрационной и световой индикацией для инвалидов в 2018 году. В связи с нарушением ООО «Медпроект» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – отмечается в материале.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Медпроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в материале.