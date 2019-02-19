РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 фев. В нынешнем году в Королеве отремонтируют 760 подъездов, 46 из них уже отремонтировали, порядка 300 подъездов находятся в работе, сообщил заместитель руководителя городской администрации Владимир Шабалдас.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под руководством главы города Александра Ходырева. На совещании участники обсудили работу в системе «Добродел», ремонт подъездов, обращения жителей и реализацию программы «Безопасный регион».

«В 2019 году на территории Королева запланирован к выполнению ремонт в 760 подъездах. По состоянию на 19 февраля, ремонт выполнен в 46 подъездах из 760, что составляет (6 %), что в свою очередь соответствует графику, в работе находятся порядка 300 подъездов», – сказал Шабалдас.

Основными видами работ, которые включены в программу 2019 года, являются: ремонт, замена входной группы и второй тамбурной двери, ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен, потолков с окраской, замена почтовых ящиков, замена осветительных приборов на энергосберегающие, ревизия электропроводки с монтажом в короба, ремонт (замена) клапанов мусоропровода по наличию, ремонт либо замена оконных блоков в местах общего пользования.