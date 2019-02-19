РИАМО – 19 фев. Строительство новых технопарков на территории подмосковного Реутова позволит довести уровень налоговых поступлений в консолидированный бюджет почти до 12 миллиардов рублей, сообщил во вторник глава городского округа Станислав Каторов в ходе оперативного совещания в администрации.

«Мы обсудили концепцию развития Реутова и еще раз определили «Точки роста», в число которых вошли проекты ревитализации территории бывшей хлопкопрядильной мануфактуры и создание технопарков. Ожидается, что к 2030 году выход технопарков на полную мощность позволит увеличить почти до 12 миллиардов рублей налоговые поступления в консолидированный бюджет и привлечь до 2,3 миллиарда рублей в бюджет Реутова», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, в городском округе ведутся работы по созданию технопарка на частной площадке ООО «Маркет-ТОРП» общей площадью 4,3 гектара. Также проводятся работы по возведению технопарка на частной площадке ООО «Первая линия» общей площадью 5,6 гектара, где планируется создать IT-кластер. Еще в процессе подготовки находится технопарк на земельных участках, находящихся в федеральной собственности министерства обороны РФ общей площадью 15,3 гектара. В настоящее время прорабатывается вопрос передачи объектов недвижимости из федеральной собственности в муниципальную.

По информации агентства, в процессе создания находятся еще два частных индустриальных парка: «Строй парк» на территории ООО «Центр-строй» общей площадью 8,5 гектара и «Салют» на территории АО «46 Центральная база материально-технического снабжения» общей площадью 11,3 гектара.

По сведениям агентства, ожидается, что реализация проектов позволит создать на территории Реутова около 15 тысяч дополнительных рабочих мест.