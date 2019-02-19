РИАМО - 19 фев. Торговый центр «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве работает в штатном режиме, информация об эвакуации посетителей из-за сообщения о минировании не соответствует действительности, сообщил РИАМО во вторник представитель ТЦ.

«Торговый центр работает. Эвакуации не было», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали, что из торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе в столице эвакуировали посетителей и сотрудников из-за сообщения о минировании.