РИАМО – 19 фев. В Москве завершается строительство шести пешеходных переходов на Варшавском шоссе, закончить все работы намерены во втором квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
Завершено строительство пешеходных мостов в районе улицы Рабочая и в районе дома 8 на Симферопольском шоссе, подземного пешеходного перехода в районе дома 14А на Варшавском шоссе.
«На подземном пешеходном переходе в районе улицы 40 лет Октября, дом 15/1 завершены отделочные работы, ведется монтаж лифтового оборудования», – уточняется в сообщении.
На пешеходном мосту в районе улицы Маршала Савицкого, дом 4 завершаются работы по остеклению пролетного строения. На пешеходном мосту в районе улицы Железнодорожная завершается монтаж пандусов в одной из башен-опор.
«Работы ведутся по проекту реконструкции Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда 728 до обводной дороги города Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой», – подчеркивается в пресс-релизе.
В 2018 году мэр Москвы открыл движение по эстакаде через Варшавское шоссе на улицу Маршала Савицкого и по транспортному тоннелю на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная.
«Полностью работы на пешеходных переходах планируется завершить во II квартале 2019 года», – заключается в сообщении.
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