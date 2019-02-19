РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 фев. В текущем году в подмосковном Королеве установят 100 камер видеонаблюдения на подъездах, работы будут проведены в рамках региональной программы «Безопасный регион», сообщил заместитель руководителя городской администрации Игорь Трифонов.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под руководством главы города Александра Ходырева. На совещании участники обсудили работу в системе «Добродел», ремонт подъездов, обращения жителей и реализацию программы «Безопасный регион».

«В Королеве установлено 25 сирен оповещения, камеры видеонаблюдения установлены на объектах образования, здравоохранения, культуры, есть камеры на перекрестках, на въезде и выезде из города. В этом году (2019 год – ред.) планируем установить 100 камер видеонаблюдения на подъездах жилых домов», – сказал Трифонов.

Он также добавил, что 38 коммерческих объектов и Центральную городскую площадь планируют подключить к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город».

В рамках программы министерством ЖКХ Московской области были разработаны и направлены в адрес администрации Королева методические рекомендации, утверждающие порядок выполнения и бюджетного финансирования работ по установке камер видеонаблюдения. Приоритетом данной программы является участие подъездов, которые подлежат ремонту в следующем году, но к участию в программе принимается любой подъезд нашего города по решению собственников.

Финансируется программа из средств управляющих компаний (не менее 52%) и субсидий бюджета Московской области и муниципалитета (не более 47%). Для участия в программе собраниям собственников помещений многоквартирных домов нужно предоставить протокол с положительным решением в адрес управления ЖКХ Королева и своей управляющей компании.

Одна из целей программы – оперативный обмен данными с правоохранительными органами для контроля, выявления и предотвращения преступлений и нарушений в области законодательства РФ.