РИАМО - 19 фев. Столичные оперативники задержали 30-летнюю москвичку и 51-летнего приезжего, подозреваемых в мошенничестве при получении социальных выплат на приобретение жилья, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В территориальный отдел полиции обратилась представитель организации, предоставляющей государственные услуги населению. По ее словам, в организацию обратись неизвестные с целью получения субсидии для приобретения жилья от имени некого гражданина.

«Со счета организации на счет последнего были перечислены денежные средства в размере свыше 1,3 миллиона рублей. Впоследствии выяснилось, что злоумышленники представили в организацию поддельные документы. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.