РИАМО - 19 фев. На майские праздники в Московской области ожидается первый всплеск лесных пожаров, сообщил во вторник журналистам председатель Комлесхоза Подмосковья Иван Советников.

Во вторник в доме правительства Московской области прошел брифинг председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья, на котором подвели итоги работы комитета за 2018 год и составили планы на 2019-й.

«Традиционно на майские праздники ожидаем первый всплеск лесных пожаров. К нему активно готовимся», – сказал Советников.

Он отметил, что уже сейчас подразделения Комлесхоза, которые занимаются тушением возгораний, подготавливают к лесопожарному сезону.

Ранее он сообщил, что комитет лесного хозяйства Московской области в прошлом году оснастил спутниковой системой навигации ГЛОНАСС свыше 300 пожарных машин.