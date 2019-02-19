РИАМО - 19 фев. На майские праздники в Московской области ожидается первый всплеск лесных пожаров, сообщил во вторник журналистам председатель Комлесхоза Подмосковья Иван Советников.
Во вторник в доме правительства Московской области прошел брифинг председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья, на котором подвели итоги работы комитета за 2018 год и составили планы на 2019-й.
Он отметил, что уже сейчас подразделения Комлесхоза, которые занимаются тушением возгораний, подготавливают к лесопожарному сезону.
Ранее он сообщил, что комитет лесного хозяйства Московской области в прошлом году оснастил спутниковой системой навигации ГЛОНАСС свыше 300 пожарных машин.
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