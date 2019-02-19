РИАМО – 19 фев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования матери и ее двух детей после падения глыбы льда с одной из пятиэтажек в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о падении с крыши многоэтажного дома на женщину и коляску с двумя детьми глыбы льды проведена доследственная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), – отмечается в сообщении.

По данным следствия, 15 февраля в городском округе Мытищи женщина вышла на прогулку с двумя дочерьми, которым по 2,5 года, посадив их в коляску. Во время прогулки с крыши пятиэтажного дома на них упала ледяная глыба. В результате падения льда и снега всем троим были причинены повреждения в области головы.

«Падение льда и снега с крыши дома стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения муниципальным унитарным предприятием городского округа Мытищи «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства» работ по техническому обслуживанию дома, в части удаления с крыши снега и наледи», – уточняется в материале.

В этой связи следствием будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленный на установление должностных лиц, ответственных за организацию и контроль уборки ледяного покрова с крыши данного дома.