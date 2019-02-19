РИАМО - 19 фев. Комиссия Московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала законопроект, устанавливающий требования к детским игровым комнатам в торговых центрах, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Как отметила член комиссии Инна Святенко, детские игровые комнаты в ТЦ уже стали данностью. Пока родители делают покупки, они отдают детей в игровые комнаты, считая, что там им комфортно под присмотром взрослых.

«Но когда мы прошли торговые центры и посмотрели, каким образом это все организовано, было ясно, что есть две категории организаторов досуга и времяпрепровождения детей в торговых центрах. С одной стороны, это добросовестные предприниматели, которые прописывают тысячу пунктов договора, по которому оставляют детей, вплоть до педагогического образования для тех, кто осуществляет присмотр за детьми; с другой стороны - люди, которые понимают, что они вроде сами родители, взрослые люди, и почему бы им не заняться тем, чтобы пару часиков последить за чужими детьми», - сказала Святенко.

По ее словам, необходимо внести изменения в федеральное законодательство, закрепив юридически понятие «временный присмотр за детьми».

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации не содержит правовых норм, регулирующих работу игровых комнат, которые оказывают гражданам услуги по временному присмотру за детьми. Проект федерального закона призван установить требования к данному виду деятельности.

Депутаты Мосгордумы предложили разработать единый стандарт для детских игровых комнат и внести соответствующие изменения в федеральное законодательство в сентябре 2018 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, во многих торговых центрах, ресторанах и прочих общественных местах функционируют детские игровые комнаты и иные аналогичные помещения либо части помещений, где осуществляется временный присмотр за детьми, родители которых могут оставить их на время совершения покупок или досуга. В таких комнатах есть игры, игрушки, другое необходимое оборудование, работают сотрудники, которые присматривают за детьми.

Вместе с тем деятельность игровых комнат не имеет специального законодательного регулирования, не установлены требования к сотрудникам, работающим в игровых комнатах. Для обеспечения защиты прав и законных интересов детей в игровых комнатах проектом федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статью 36 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагается установить требования к деятельности по временному присмотру за детьми.

Так, в законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предлагается закрепить определение понятия «временный присмотр за детьми». Под ним предлагается понимать комплекс мер по организации временного досуга детей в специально отведенном и оборудованном для этого помещении, обеспечивающих наблюдение за детьми, осуществление мер по содействию их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию и не связанных с получением детьми образования и постоянным уходом за ними.

Кроме того, законопроектом предусматривается наличие у лиц, осуществляющих временный присмотр за детьми, личной медицинской книжки, отсутствие судимости за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества.

Законопроектом также устанавливается, что временный присмотр за детьми осуществляется при наличии информированного добровольного согласия родителей. Также предусматриваются обязанности родителей, связанные с передачей ребенка под временный присмотр. В частности, обязанность сообщить способ оперативной связи и подтвердить факт отсутствия у ребенка инфекционных заболеваний.