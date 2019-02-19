РИАМО - 19 фев. Нелегальный цех по выпуску алкоголя обнаружен в подмосковном Красноармейске, изъято более 1,5 тысячи литров технического спирта и 14 тысяч бутылок водки, говорится в сообщении пресс-службы управления Росалкогольрегулирования по ЦФО.

Представители ведомства совместно с сотрудниками полиции провели контрольные мероприятия на территории города Красноармейска. В ходе проверки помещений на улице Академика Янгеля установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки.

«Обнаружена полуавтоматическая линия розлива, свыше 1,5 тысяч литров медицинского спирта (фармацевтической субстанции этанола, крепостью 95%) производства ПАО «Брынцалов-А» и ОАО «Медхимпром», более тысячи литров водно-спиртовой смеси и 14 тысяч бутылок поддельной водки различных наименований», – говорится в сообщении.

В настоящее время основное технологическое оборудование, сырье и готовая продукция арестованы. Проводится административное расследование.