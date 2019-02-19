РИАМО - 19 фев. В Можайском городском округе завершено строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Уваровка на улице Смоленская, открытие планируется провести весной 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Комплекс, общая площадь которого составляет 2304 квадратных метра, оборудован 25-метровым бассейном на шесть дорожек. Строительство чаши бассейна выполнено по самым современным технологиям. Кроме того, к услугам гостей будет предоставлен пункт проката лыж и раздевалки с душевыми, а отдохнуть можно будет в специально отведенном для этого помещении с буфетом», – говорится в сообщении.

Комплекс смогут посещать более 60 человек за смену, для них также организована гостевая автостоянка.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что губернаторская программа «50 ФОКов» активно реализуется и уже подходит к своему финальному этапу.

«Скоро свои двери для посетителей откроет новый комплекс в поселке Уваровка. Завершено строительство самого здания и основных помещений внутри него, благоустроена прилегающая территория, завершаются подготовительные мероприятия. Строительство ФОКа обошлось в 226 миллионов рублей. На базе нового комплекса будет организована секция плавания, где все желающие смогут заниматься в круглогодичном режиме», – отметил министр.

По его словам, здание полностью приспособлено для пользования людьми с ограниченными возможностями.

Открытие такого объекта позволит не только создать новые рабочие места, но и привлечь жителей к занятиям спортом, поэтому физкультурно-оздоровительный комплекс станет важным объектом всей инфраструктуры Уваровки, заключил Терюшков.