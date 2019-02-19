РИАМО - 19 фев. Участники долевого строительства корпуса №13 жилого комплекса «Новокосино-2» в Реутове обратились к главе горокруга Станиславу Каторову с просьбой признать объект проблемным, передает корреспондент Реутовского информагентства.

«В связи с многочисленными обращениями участников долевого строительства, дал указание соответствующим службам подготовить пакет документов для признания стройки корпуса №13 (ЖК «Новокосино-2») проблемным», – сказал Каторов.

Он добавил, что аналогичная процедура будет инициирована и по соседнему объекту – корпус №16, если в течение ближайших трех месяцев ситуация с его возведением не изменится.

Ранее заместитель министра жилищной политики Подмосковья Юлия Баринова отметила, что дольщики корпуса №13 жилого комплекса «Новокосино-2» в подмосковном Реутове могут получить ключи от квартир уже в 2019 году.