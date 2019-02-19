РИАМО - 19 фев. Комитет лесного хозяйства Московской области в прошлом году оснастил спутниковой системой навигации ГЛОНАСС свыше 300 пожарных машин, сообщил во вторник журналистам председатель Комлесхоза Подмосковья Иван Советников.

Во вторник в доме правительства Московской области прошел брифинг председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья, на котором подвели итоги работы комитета за 2018 год и составили планы на 2019-й.

«Мы планомерно вели работу по усилению нашей пожарной базы. Получили новую технику и оборудование – это лесопатрульный комплекс. Более чем 300 машин оснастили системой ГЛОНАСС и интегрировали в нашу лесопожарную систему», – сказал Советников.

В прошлом году было закуплено 25 беспилотников, а обучение по их управлению прошли более 60 специалистов.