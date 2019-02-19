РИАМО - 19 фев. В Московской области начались занятия по сингапурским методикам для учителей, в них могут принять участие около 400 педагогов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Первые в этом году тренинги для учителей по сингапурским методикам преподавания начались в Подмосковье, они продлятся до 22 февраля. Специалисты, ранее освоившие сингапурские педагогические технологии, проведут обучение для восьми школ региона и охватят порядка 400 учителей», – отметила Забралова.

По ее словам, программа обучения разработана сингапурской компанией Educare International Consultancy, она направлена на профессиональное развитие учителей и руководителей школ Московской области с учетом требований современного времени, а также в рамках международных и общероссийских образовательных стандартов.

«Мы развиваем международное сотрудничество, ведь обмен опытом является важнейшим компонентом для развития системы образования. Такие тренинги очень полезны, они проводится для всего педагогического коллектива школы, участие могут принять все совершенно бесплатно. В прошлом году мы охватили 72 школы, а это свыше 3 тысяч участников», – подчеркнула Забралова.

Кроме того, она добавила, что программа профессионального развития директоров и учителей подмосковных школ призвана научить работать в команде, что поможет развитию педагогических коллективов школ региона, а также вывести школы Московской области на новый уровень.

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования с сингапурской компанией Educare International Consultancy было подписано в 2018 году.