РИАМО - 19 фев. На территории Московской области в 2018 году произошло почти 300 лесных пожаров, также удалось ликвидировать крупнейший в Центральном федеральном округе лесной пожар, который мог перейти на земли лесного фонда Подмосковья со стороны Владимирской области, сообщил во вторник журналистам председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

«С точки зрения лесных пожаров 2018 год был самым сложным за последние пять лет. Были самые высокие среднегодовые температуры. У нас за прошлый год возникло практически 300 пожаров на землях лесного фонда», - сказал Советников.

Он отметил, что региональный Комлесхоз с коллегами из Федерального агентства лесного хозяйства, министерства обороны России помогли ликвидировать крупный пожар, который мог перейти на земли лесного фонда Подмосковья со стороны Владимирской области.

«Этот лесной пожар был крупнейшим на территории Центрального федерального округа. Если бы он перешел на земли лесного фонда Московской области, то мы бы получили площади в десятки раз превосходящие те, что мы потушили за весь прошлый год», - добавил Советников.