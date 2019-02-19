РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 фев. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил ремонт подъездов в домах №№14 и 16А по улице Пионерская в Балашихе, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Вместе с начальником отдела ЖКХ управляющей компании «Жилкомсоюз» Русланом Глейзером, представителями подрядной организации и старшим по дому №14 Геннадием Гаврильченко Ефимов осмотрел качество выполненных работ и пообщался с жителями жилого фонда.

«В подъездах стало чисто и уютно, отремонтированы входные группы, стены, потолки, ветхие окна заменены на пластиковые, установлены новые почтовые ящики. Для экономии средств жителей на каждом этаже установлены энергосберегающие лампы и датчики движения», – сказал Ефимов.

Он добавил, что это стало примером позитивного сотрудничества между управляющей компанией, жителями и подрядчиком.

«Стены в подъездах расписали сами жители. Также есть идея устроить оранжерею на первых этажах – несколько цветов в горшках уже заняли почетное место», – сказал Гаврильченко.

Глейзер отметил, что в доме №16А установят видеонаблюдение в рамках реализации программы «Безопасный город».

«Применение энергосберегающих технологий уже дает свои результаты. Затраты на освещение мест общего пользования сократились в разы. Жители довольны. Значительно подтянулась и платежная дисциплина», – сказал Глейзер.

В 2018 году в Балашихе по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали более 1,2 тысячи подъездов. В текущем году запланирован ремонт 630 подъездов.