РИАМО – 19 фев. Муниципальная управляющая компания (МУП) из Воскресенска по предписанию Госжилинспекции довела до жителей дома №17 по улице Маркина предложения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы выявили нарушение жилищного законодательства при проверке обращения жителя вышеуказанного дома. Они выдали предписание в течение двух месяцев разработать предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в доме. Кроме того, МУП должно было довести свои предложения до собственников и совета многоквартирного дома.

«В итоге УК предложило на рассмотрение собственников мероприятия, в числе которых – замена оконных блоков, установка энергосберегающих ламп освещения и датчиков движения, и другие. Перечень был размещен на информационных стендах дома и предоставлен председателю СМКД. При этом в отношении начальника отдела учета энергоресурсов и энергосбережения МУП «Управление домами» был составлен протокол об административной ответственности», – говорится в сообщении.

По словам руководителя надзорного ведомства Вадима Сокова, каждая управляющая организация обязана разрабатывать и реализовывать для каждого многоквартирного дома план повышения энергоэффективности и энергосбережения.

«Это необходимо, чтобы экономно расходовались ресурсы, а жители не переплачивали за коммунальные услуги», – заключил Соков.