РИАМО - 19 фев. Жители столицы составляют 70% участников полуфинала конкурса «Лидеры России» по Центральному федеральному округу, в основном это менеджеры из сфер промышленности, финансов, услуг, IT, науки и образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конкурс «Лидеры России» реально помогает находить талантливых и по-хорошему амбициозных управленцев. Из 103 победителей первого конкурса 35 представляли столицу. Один из них стал руководителем департамента в мэрии, другой - префектом административного округа», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что в этом году в конкурсе принимает участие еще больше человек.

«И мне особенно приятно, что в полуфинал по ЦФО вышли 70% москвичей. В основном это менеджеры из сфер промышленности, финансов, услуг, IT, науки и образования. Отраслей, с которыми мы связываем будущее города и страны. Желаю всем удачи!» — заключил мэр.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.