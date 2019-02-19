РИАМО - 19 фев. Новый производственный комплекс введен в эксплуатацию на территории индустриального парка «Индиго» в поселении Сосенское Новомосковского административного округа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В комплексе общей площадью 5 тысяч квадратных метров, возведенном на участке 1,5 гектара, разместят производственные мощности российского представительства международного концерна KSB SE & Co. KGaA.

«Открытие производственного комплекса ООО «КСБ» позволит не только создать новые рабочие места в Новомосковском округе, но и придаст дополнительный импульс инфраструктурному развитию присоединенных территорий», – отметила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Инвестор планирует открыть сборно-производственную площадку с испытательным стендом, логистический, сервисный и учебный центры, складские помещения, а также головной офис компании.

На площадях комплекса будет осуществляться производство установок повышения давления, крупноузловая сборка и агрегатирование насосов KSB, в том числе с применением локальных комплектующих. При поддержке концерна планируется внедрение технологии компонентной сборки некоторых серий стандартных насосов, что позволит сократить не только сроки поставки, но и обеспечить большее разнообразие применяемых материалов и возможности по замене отдельных компонентов на компоненты российского производства.

«Переезд крупнейшего игрока российского рынка насосного оборудования в индустриальный парк будет способствовать формированию в новой Москве современного центра деловой активности», – добавила Пятова.

ООО «КСБ» – дочернее предприятие концерна KSB SE & Co. KGaA (Франкенталь, Германия), мирового производителя насосного оборудования и трубопроводной арматуры, приводных систем и приборов автоматического управления и контроля для инженерных систем зданий и сооружений, технологических процессов промышленных предприятий, инженерного обеспечения объектов водопроводно-канализационного хозяйства и энергетики, включая атомную.