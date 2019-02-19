РИАМО - 19 фев. В лесах Московской области в 2019 году планируют убрать древесные остатки на территории около 3 тысяч гектаров, также будут убраны завядшие деревья, сообщил во вторник журналистам председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

«Больше 3 тысяч гектар хотим убрать валежника, чтобы леса выглядели эстетически хорошо», - сказал Советников.

Он отметил, что в ходе сбора валежника также будут убраны завядшие деревья, для таких работ будут привлечены силы специалистов.

«Первые места по уборке валежника будут те, на которые жители уже жалуются нам. Второй блок - мы хотим разместить голосование на «Доброделе», чтобы граждане высказались, где необходимо убрать древесные остатки», - добавил Советников.