РИАМО - 19 фев. В столичном районе Западное Дегунино ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Общая площадь нового трехэтажного здания на улице Ивана Сусанина превышает 1,8 тысячи квадратных метров.

«Тот факт, что комплекс построен за счет внебюджетных средств, лишний раз говорит об интересе столичных девелоперов инвестировать в объекты спортивного назначения», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Открытие ФОКа улучшит ситуацию с инфраструктурными объектами в районе – в ближайшее время здесь планируется открытие нового фитнес-клуба.