РИАМО - 19 фев. В Москве продолжается прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), при этом, показатели заболеваемости во всех возрастных группах остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 27,3%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 61,8%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,17% (на предыдущей неделе - 0,19%)», – отмечается в сообщении.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа А/H3N2/ и А/H1N1/pdm09, а также вирусов не гриппозной этиологии (РС-вирусов, аденовирусов и вирусов парагриппа).

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве было привито против гриппа более 7,5 миллионов человек – 60,7% от численности населения столицы (РФ – 49%), в том числе за счет средств работодателей привито более 2,3 миллиона человек.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих. Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных «утренних фильтров» при приеме детей в детский сад.

Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволит значительно снизить риск заболевания.