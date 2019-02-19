РИАМО – 19 фев. На территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» 24 февраля пройдет чемпионат Европы по сноукаякингу, вход для гостей в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной, сообщается на сайте Московской канатной дороги.

«Снежный Каякинг (Snow Kayaking) – спуск с гор по заснеженной поверхности на специальных лодках-каяках. В этом году соревнования будут организованы на специально перепрофилированном склоне, где в конце января этого года проходил Кубок мира FIS по сноуборду», – говорится в сообщении.

Церемония открытия соревнований состоится в 19:00. Для зрителей организаторы подготовили специальную фан-зону.

«Вход для болельщиков в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной. Попасть на нее можно либо от станции метро «Воробьевы горы», либо на канатной дороге: от станций «Лужники» или «Воробьевы горы» до средней станции «Новая лига» – место проведения соревнований», – уточняется в сообщении.

Для проезда зрителей в зону проведения соревнований на канатной дороге организаторы запустили совместно с Московской канатной дорогой специальный тариф «зритель», который позволит за 250 рублей попасть на среднюю станцию от станций «Воробьевы горы» или «Лужники» и обратно. Тариф будет работать 24 февраля с 16:00 до 21:00.