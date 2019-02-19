РИАМО – 19 фев. Около 2 тысяч человек уже посетили IV международный фестиваль науки в Московском государственном областном университете, мероприятие продлится до конца февраля включительно, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Московском государственном областном университете проходит IV международный фестиваль науки. Он стартовал 8 февраля, за это время его посетили уже порядка 2 тысяч человек, что вдвое больше, чем предполагалось», – сказала Забралова.

Она добавила, что праздник науки продлится до 28 февраля.

«Программа насыщенная. В рамках мероприятия проходят панельные дискуссии, научные мастер-классы и увлекательные лекции ведущих ученых России и зарубежных стран, выставки научных достижений, симпозиумы, семинары и круглые столы. В фестивале принимают участие ученые, общественные деятели, преподаватели, аспиранты, молодые исследователи, руководители образовательных организаций. Приятно, что фестиваль пользуется спросом как у старшего, так и у молодого поколения», – пояснила Забралова.

Вход на фестиваль бесплатный, регистрация доступна по ссылке.