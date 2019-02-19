РИАМО - 19 фев. Реконструкцию участка Каширского шоссе в Подмосковье планируют начать в конце 2020 года, сейчас идут подготовительные работы, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с Тресковым. Зампред правительства Подмосковья доложил главе региона ситуацию по проработке ряда транспортных вопросов, с которыми к губернатору обратились жители.

«Сейчас идет работа по подготовке территории, которая включает в себя вынос газа, электричества, изъятие земельных участков. Цель этой реконструкции - расширение дороги до шести полос. Сделать удобную развязку на пересечении с А-105, это дорога, которая ведет в аэропорт «Домодедово», сделать удобный съезд в Молоково, Видное, Горки Ленинские с Каширского шоссе. Эта задача сейчас перед нами стоит, и реально мы к строительству этой дороги уже приступим, непосредственно дорожное полотно, примерно конец 2020 года», - сказал Тресков.

По его словам, общая протяженность участка Каширского шоссе, который планируют реконструировать, составляет 4,4 километра.

Тресков отметил, что в следующем году планируют завершить строительство дороги в Развилке.

«У нас стоит задача по строительству дороги - выезд из поселка Развилка рядом с МКАД, там постоянная пробка образуется. Мы должны решить эту проблему, на будущий год уже завершить эту реконструкцию», - подчеркнул Тресков.