РИАМО - 19 фев. По итогам минувшего года Московская область заняла первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе (ЦФО), показатель рождаемости составил 11,0 на 100 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Согласно данным Росстата, Московская область занимает лидирующие позиции по рождаемости в Центральном федеральном округе по итогам 2018 года. В указанный период в регионе родилось 82,2 тысячи детей. Это лучший показатель в ЦФО», – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что показатель рождаемости за январь-декабрь 2018 года составил 11,0 на 100 тысяч человек.

«Улучшение демографической ситуации – курс, которого уверенно придерживается Московская область. Во многом это удается благодаря сформированной трехуровневой системе медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. В регионе работают современные перинатальные центры, где удается спасать детей, рожденных с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов», – подчеркнул Матвеев.

Министр также отметил, что учреждения располагают современным оборудованием. В их числе рентгены, инкубаторы для выхаживания малышей и аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам.