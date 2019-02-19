РИАМО – 19 фев. При заходе на посадку в столичном аэропорту «Внуково» у самолета Boeing-737 из Сыктывкара треснул верхний слой лобового стекла, борт приземлился в штатном режиме, передает РИА Новости.

«Восемнадцатого февраля при заходе на посадку во «Внуково» у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме», – сообщил представитель авиакомпании «ЮТэйр».

В настоящий момент выясняются обстоятельства ЧП. Авиакомпания проводит проверку причин повреждения стекла в самолете.

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