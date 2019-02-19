РИАМО – 19 фев. Осужденный за экстремизм и призывы к свержению власти экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из колонии в Мордовии, сообщает во вторник РИА Новости.

«Выглядит он хорошо, сразу после освобождения переоделся в форму полковника, все честь по чести», – заявил адвокат Андрей Виканов.

Он дополнил, что на выходе из исправительного учреждения Квачкова встретили жена и дети.

«О своих дальнейших планах бывший военный намерен рассказать на специальной пресс-конференции, которая пройдет в ближайшее время в гостинице рядом с колонией», – уточнил защитник.

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков 30 лет служил на командных должностях в войсках спецназначения Главного разведывательного управления и в аппарате Генштаба. С 1999 года он работал научным сотрудником Центра военно-стратегических исследований ГРУ, имеет степень кандидата военных наук. Квачкова задержали в 2005 году по подозрению в подготовке покушения на Анатолия Чубайса.

«Однако через три года его оправдали – суд присяжных не нашел доказательства вины убедительными. В 2010 году Верховный суд подтвердил оправдательный приговор.

Тем не менее Квачкова сразу же задержали и осудили по новому обвинению – за призывы к насильственному свержению государственного строя и пропаганду терроризма», – добавляется в материале.

Мосгорсуд в 2013 году приговорил экс-полковника к 13 годам тюрьмы, а Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.

В августе 2017 года к данному сроку прибавилось еще полтора года – такое наказание Приволжский окружной военный суд назначил Квачкову за экстремистское видеообращение, записанное на мобильное устройство и переданное за пределы колонии.

«В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Это позволило Квачкову успешно ходатайствовать о досрочном освобождении», – заключается в материале.