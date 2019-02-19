РИАМО - 19 фев. В Тверском районе столицы построят многофункциональный офисный комплекс из двух зданий с подземной автостоянкой, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Объекты расположатся на улице Грузинский Вал, владение 11.

«Сегодня в Москве под руководством мэра Сергея Собянина активно возводятся и совершенствуются административно-деловые объекты для того, чтобы создать все необходимые условия труда для жителей столицы. Так, в скором времени в Тверском районе построят многофункциональный офисный комплекс из двух башен, объединенных в подземной части встроенно-пристроенной двухуровневой автостоянкой», – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Этажность первой башни составит 20 этажей, а второй – 12. На первом этаже башни № 1 комплекса предусмотрено размещение двух предприятий общественного питания: кофейни и кафе, – а на первом этаже башни № 2 появятся четыре предприятия общественного питания: кофейня, кафе, столовая и ресторан.

Также в составе комплекса запланировано размещение на первых этажах двух предприятий торговли – по одному магазину непродовольственных товаров в каждой башне.

Со 2 по 20 этаж в башне № 1 и со 2 по 12 этаж в башне № 2 запроектированы офисные помещения, санузлы, универсальные санузлы для инвалидов и группы технических помещений. Кроме того, на первых этажах комплекса будут размещены пять переговорных для сотрудников офисов.

В рамках проекта также появится подземная двухэтажная автостоянка, предназначенная для временного хранения автомобилей. Вместимость парковки составит 391 машино-место. Благоустройство территории здания предполагает установку ограждения и малых архитектурных форм, а также устройство газонов и высадку зеленых насаждений в кашпо.