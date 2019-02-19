РИАМО - 19 фев. В подмосковном Видном прорабатывают вопрос увеличения числа автобусов большой комплектности, а также дополнительных льготных маршрутов, это повлечет за собой увеличение финансирования, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Во вторник Тресков доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о проработке ряда транспортных вопросов. В частности, один вопрос касался просьбы жителей Видного о льготных маршрутах и увеличении числа автобусов большой комплектности.

«Жители поднимают ряд вопросов, это увеличение количества льготных маршрутов, это повлечет за собой увеличение финансирования. В частности, один льготный маршрут нам дает дополнительные затраты в сумме около 10 миллионов рублей в год. Кроме того, был поднят вопрос, чтобы увеличить количество автобусов большей комплектности, мы сейчас вместе с органами местного самоуправления изучаем этот вопрос, создана специальная комиссия при главе муниципального образования», — сказал Тресков.

Он добавил, что задача этой комиссии - разработать план мероприятий, понять, сколько нужно автобусов большой комплектности, как изменить маршруты, расписание, где льготные маршруты открыть. Тресков отметил, что сейчас все эти вопросы прорабатывает глава Ленинского района Валерий Венцаль.

Тресков уточнил, что в настоящий момент Видное обслуживают четыре перевозчика, 550 автобусов, всего 61 маршрут. При этом на 41 маршруте предоставляют льготы, и государством компенсируется стоимость проезда, 20 маршрутов - коммерческие.