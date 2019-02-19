РИАМО - 19 фев. Министерство экономического развития РФ оценило ущерб страны от внешних ограничений, так, из-за санкций, пошлин и других мер, мешающих экспорту российских товаров, отечественный рынок потерял 6,3 миллиарда долларов, сообщает во вторник Газета.ru.

При этом наибольший вред экономике нашей страны нанесли действия Евросоюза, США и Украины.

«Санкции, торговые пошлины и прочие ограничения обошлись российскому рынку в 6,3 миллиарда долларов ущерба. <…> Специалисты подсчитали, что всего в отношении российских товаров было введено 159 ограничений 62 странами. В основном страны вводили антидемпинговые и специальные защитные пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, а также санкции», – говорится в сообщении.

Так, основной ущерб российскому рынку нанесли санкции Евросоюза – их оценили в 2,4 миллиарда долларов. В 1,1 миллиарда долларов обошлись России действия со стороны США. Третья в антирейтинге – Украина – 775 миллионов долларов потеряла российская экономика из-за несогласий с Киевом. Затем идут Турция (713 миллиона долларов), Индия (377 миллионов), Иран (320 миллионов) и Китай (174 миллиона).

Больше всего пострадала металлургия России – ущерб на 4 миллиарда долларов, сельское хозяйство – на 1 миллиард, химическая промышленность – на 0,6 миллиарда.

«Серьезное санкционное давление на Россию началось в 2013 году из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе смерть Магнитского связывают с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, а в рамках так называемого Закона Магнитского были введены ограничительные меры в отношении тех, кто мог быть причастен к гибели аудитора. Позднее в этот список стали вносить всех ответственных за нарушение прав человека», – уточняется в сообщении.

Давление на Россию ужесточилось в 2014 году, ухудшились отношения Москвы и Киева. США начало вводить ограничения, связанные с кибератакам и якобы имевшим место вмешательством Москвы в американские выборы.

Россия вводит ответные санкции. Так, в прошлом году, по данным Global Trade Alert, было введено семь таких мер. Кроме того, по мнению экспертов Минэкономразвития, за год России удалось избавиться от барьеров на сумму около 330 миллионов долларов.

«В 2018 году Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от их действий превышал 330 миллионов долларов в год», – заключается в сообщении.