РИАМО - 19 фев. Старший тренер сборной России по вольной борьбе, член исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Шамиль Невретдинов умер в возрасте 77 лет, сообщается на сайте спортивной организации.

«На 78-м году жизни не стало члена исполкома ФСБР, старшего тренера сборной России по вольной борьбе, многолетнего начальника отдела вольной борьбы ФСБР Шамиля Невретдинова», – говорится в сообщении.

На протяжении долгого времени Невретдинов готовил сборные команды СССР и России по всем возрастам и разработал множество методических пособий.

Как уточняется на сайте, прощание с прославленным тренером состоится 20 февраля в 11:30 в Москве на Проспекте Мира в главной Соборной мечети.