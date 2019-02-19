РИАМО - 19 фев. В ближайшее время пассажиры столичного аэропорта «Домодедово» смогут предъявлять на предполетном контроле и при посадке на рейс электронные посадочные талоны, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Ранее министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ федерального Минтранса, согласно которому теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон для прохождения в стерильную зону аэропорта. Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штрихкод. Также сохраняется возможность самостоятельной печати или получения талона, оформленного на бумажном носителе.

«Московский аэропорт «Домодедово» готов полноценно обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Вскоре для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс достаточно будет предъявить документ на мобильном устройстве - распечатывать его не нужно. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве», - говорится в сообщении.

В материале напоминается, что в прошлом году аэропорт «Домодедово» первым в России внедрил автоматизированные турникеты (eGate), которые позволяют пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в международную галерею вылета или на борт воздушного судна. eGate распознает 2D-штрих-код и QR-код как на бумажном, так и на электронном носителе.

Технология eGate показала свою эффективность во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, когда ей воспользовались более 1,2 миллиона пассажиров. Всего в 2018 году через такие турникеты прошли более 13 миллионов человек.

«Все выходы на посадку в едином терминале «Домодедова» оснащены eGate. Исследования SITA, компании-разработчика, показывают, что их применение сокращает риск задержки рейса и увеличивает на 50% скорость обслуживания пассажиров при посадке на самолет», - заключается в материале.