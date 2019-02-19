РИАМО - 19 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей Подольска о датах окончания строительства нового надземного пешеходного перехода на Старосимферопольском шоссе в рамках встречи с заместителем председателя правительства Подмосковья Игорем Тресковым.

«Южный обход Подольска, микрорайон, построено несколько домов, но отсутствует пешеходный переход. Я прошу вас и главу Пестова Николая Игоревича встретиться с жителями и доложить им, что пешеходный переход в сентябре будет готов и жители смогут спокойно пользоваться и безопасно переходить», - сказал Воробьев на встрече с Тресковым.

Тресков в свою очередь рассказал, что надземный пешеходный переход построят на 45 километре Старосимферопольского шоссе.

«Это давний вопрос, который жители Подольска поднимали, это строительство пешеходного перехода возле жилого комплекса «Весенний» в связи со строительством южного обхода Подольска. Там часть города дорогой пересекается, и переход через дорогу связан с большими сложностями, и, когда открывали дорогу, жители обратились к губернатору с просьбой построить надземный пешеходный переход. В настоящее время объект уже спроектирован, ведется строительство, срок окончания строительства этого надземного пешеходного перехода - сентябрь текущего года», - отметил зампред правительства региона.

Ожидаемая интенсивность пешеходного движения на строящемся переходе составит около 600 человек в час в оба направления.

Для доступности пешеходного перехода для маломобильных групп населения внутри опор башенного типа планируется установка вертикальных подъемных платформ. Проектом также предусматривается устройство четырех шумозащитных экранов, двух остановочных пунктов общественного наземного транспорта и устройство тротуаров.